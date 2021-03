Covid-19

Os representantes das associações de estudantes dos politécnicos querem que a retoma das atividades presenciais seja apenas parcial, mantendo o regime de ensino misto que estava em vigor antes de as instituições encerrarem devido à pandemia da covid-19.

Num documento enviado na quinta-feira à tutela, a Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP) recomenda que a atividade teórica continue a ser lecionada 'online', retomando apenas as atividades que, pela sua natureza, só podem ser conduzidas presencialmente.

Para a retoma dessas, os representantes dos estudantes pedem que as instituições assegurem as condições necessárias, com regras específicas de segurança sanitária também para os estágios curriculares, que devem ser adaptados ao atual contexto, e não cancelados.