Actualidade

A mais recente produção do Teatro Nacional D. Maria II para a infância, "Juro que é mentira", com encenação de Catarina Requeijo, estreia-se no sábado, na Salinha Online desta casa de espetáculos.

A verdade e a mentira são os temas centrais desta peça destinada a crianças com mais de três anos, que é interpretada por Gonçalo Egito e Sandra Pereira.

Integrada no projeto Boca Aberta, com audiodescrição e interpretação em Língua Gestual Portuguesa, a peça mostra que há mentiras para todos os gostos: "mentiras descaradas, mentiras que estão escondidas e outras à espreita nas esquinas".