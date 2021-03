Actualidade

A criação de uma via verde do trauma na prestação de cuidados de saúde pré e intra-hospitalar é uma das novas competências da renovada Comissão Nacional de Trauma, segundo um despacho hoje publicado em Diário da República.

O despacho do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, renova a constituída Comissão Nacional de Trauma, que passa ser integrada por representantes dos diversos organismos do Ministério da Saúde com atribuições no domínio da saúde e da gestão dos meios "especialmente relevantes para a coordenação respeitante ao trauma".

Além de garantir a implementação da via verde do trauma, esta comissão vai propor o modelo de funcionamento e articulação dos agentes participantes na rede, identificar e fomentar a divulgação e implementação de normas de boa prática e avaliar as necessidades em matéria de equipamentos e infraestruturas nos serviços de urgência integrados na rede hospitalar de urgência e emergência.