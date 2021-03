Actualidade

A Irlanda registou um aumento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 graças à atividade de muitas multinacionais no país, apesar do impacto económico da pandemia, anunciou hoje o ministro das Finanças, Paschal Donohoe.

O país beneficiou de um aumento de 6% das exportações, o que se deve principalmente à atividade de grandes empresas internacionais do setor farmacêutico e tecnológico.

As multinacionais, sobretudo norte-americanas, escolhem a Irlanda como sede, beneficiando de uma fiscalidade atrativa.