Actualidade

O antigo presidente da Câmara Municipal da Azambuja Joaquim António Ramos (PS) morreu hoje, com 70 anos, anunciou a autarquia, que decretou três dias de luto no município.

Numa nota, a autarquia endereçou as condolências à família do ex-presidente, destacando que decretou três dias de luto municipal e a colocação da bandeira do município a meia haste.

As cerimónias fúnebres, reservadas a familiares diretos, decorrerão no sábado, a partir das 15:00, na capela do cemitério novo da Azambuja, seguidas de cremação no cemitério da Póvoa de Santa Iria, acrescentou a autarquia.