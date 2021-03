Actualidade

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos (ACDH) da ONU exigiu hoje às autoridades argelinas que terminem de imediato a violência contra os manifestantes pacíficos e o fim das detenções arbitrárias.

"Estamos muito preocupados pela deterioração da situação dos direitos humanos na Argélia e pela contínua repressão contra os membros do movimento pró-democrático do 'Hirak'", declarou Rupert Colville, um porta-voz do Alto Comissariado na habitual conferência de imprensa da ONU em Genebra.

O porta-voz aludiu a "relatórios credíveis" que indicam que perto de mil pessoas foram perseguidas por terem participado no movimento do 'Hirak' ou por terem publicando nas redes sociais mensagens críticas face ao Governo.