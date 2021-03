Actualidade

O arquiteto chileno Alejandro Aravena vai presidir o júri do Prémio Pritzker 2021, que deverá ser anunciado em março, de acordo com o sítio 'online' do galardão, a mais alta distinção mundial na área da arquitetura.

Aravena, 53 anos, irá presidir a um júri que também integra o diplomata brasileiro André Aranha Lago, o professor de História da Arte Barry Bergdoll, a arquiteta Deborah Berke, o jurista Stephen Breyer e a arquiteta Kazuyo Sejima.

Fazem ainda parte do júri da edição deste ano, a arquiteta Benedetta Tagliabue, o professor e arquiteto Wang Shu, a diretora executiva do galardão, Martha Thorne, e a curadora Manuela Lucá-Dazio.