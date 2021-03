Actualidade

O Santander Totta tinha no final de 2020 um total de 87 mil clientes abrangidos por moratórias públicas e privadas, no montante global de 8.600 milhões de euros de crédito, divulgou hoje o banco.

"No final do dezembro, as moratórias (legal e privada) abrangiam 87 mil clientes do Santander Totta, no montante global de 8,6 mil milhões de euros de crédito (21% da carteira total)", reporta a instituição num comunicado relativo aos resultados de 2020.

Já no âmbito das linhas de crédito com garantia do Estado, destinadas a mitigar os efeitos da pandemia, o banco diz já ter aprovado operações no montante total de cerca de 1.600 milhões de euros.