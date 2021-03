Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano considerou hoje ser um "momento importante" a apresentação dos estudos que confirmam a viabilidade do aeroporto internacional de Santo Antão, o quinto de Cabo Verde, com uma pista de 2.000 metros.

"Este é um momento importante, o cumprimento de um compromisso importante para Santo Antão, para Cabo Verde, dotar esta ilha de um aeroporto internacional, para voos internacionais com pista de 2.000 metros", disse Ulisses Correia e Silva, na apresentação dos estudos, feitos depois de vários anos de recolha de dados.

O aeroporto internacional de Santo Antão vai ficar localizado na zona de Ponta do Morro Preto, a sete quilómetros da cidade do Porto Novo, e nas imediações de Casa de Meio, no mesmo concelho.