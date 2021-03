F1/Portugal

A Região de Turismo do Algarve destacou hoje o esforço das várias entidades para trazerem a Fórmula 1 (F1) de novo a Portugal, numa prova que pode ser um palco para mostrar que o destino está aberto e é seguro.

"Valeu a pena o esforço do Autódromo do Algarve, do Turismo do Algarve, do Turismo de Portugal e da Câmara [Municipal] de Portimão para trazer esta grande prova que é um palco para mostrar que o destino está aberto e que é seguro", afirmou à Lusa o presidente da Região de Turismo do Algarve.

Em relação à possibilidade de haver assistência nas bancadas, João Fernandes revelou que "seria uma ótima notícia para o Algarve", mas é prudente, realçando o "anúncio do plano de desconfinamento" por parte do Governo, em 11 de março e o facto de o evento "decorrer em 2 de maio".