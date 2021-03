Actualidade

O investimento em construção aumentou 4,8% em 2020, ano em que o investimento total no país caiu 4,9%, destacando-se como "o único ramo de atividade com crescimento" do Valor Acrescentado Bruto (VAB), destacaram hoje as associações setoriais.

"O investimento em construção (FBCF - Formação Bruta de Capital Fixo) evidenciou-se com um crescimento de 4,8%, num ano em que o investimento total (FBC - Formação Bruta de Capital) registou uma variação de -4,9%, em termos homólogos. Também ao nível do VAB, que registou uma variação de -6,4% em termos médios, a construção destacou-se como sendo o único ramo de atividade com crescimento, apurando-se uma variação de 3,3%, face ao ano anterior", referem as associações dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) e de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (AECOPS) em comunicado.

Segundo salientam, estes números confirmam "a elevada resiliência do setor da construção" que, num ano marcado pela pandemia de covid-19, "resistiu e superou as estimativas formuladas".