Actualidade

Catorze supermercados Auchan em Dacar foram "atacados", dos quais dez "saqueados", durante os tumultos que abalaram o Senegal após a detenção do principal opositor ao governo, anunciou hoje o grupo, referindo que os empregados foram protegidos.

"Dacar está a viver uma forte agitação social e ontem [quinta-feira] 14 das nossas lojas na cidade foram atacadas e dez pilhadas", disse Edgard Bonte, chefe do Auchan Retail, através da sua conta no LinkedIn.

Edgard Bonte não especificou o montante do prejuízo financeiro sofrido pela empresa, que tem 32 lojas e uma unidade no Senegal, de acordo com a sua página oficial.