Actualidade

O principal opositor ao Governo senegalês, Ousmane Sonko, vai permanecer detido, depois de ter sido presente hoje a um juiz, no contexto da agitação levantada em todo o país pela sua detenção, informaram os seus advogados.

"Sonko regressou à custódia policial, e mantém-se a detenção, no contexto do caso de perturbação da ordem pública", disse um dos seus advogados, Etienne Ndione, à comunicação social, em declarações no exterior do tribunal em Dacar.

A custódia policial, que começou na passada quarta-feira, foi prolongada até hoje e deverá terminar no domingo, segundo os seus advogados.