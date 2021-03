Actualidade

O representante da República para a Madeira, hoje reconduzido no cargo pelo chefe de Estado, afirmou que vai exercer as funções com empenho e isenção, em colaboração com os órgãos de governo da região e de soberania.

"Agradeço a confiança demonstrada no honroso convite que me foi endereçado pelo Presidente da República para continuar a exercer o cargo de representante da República", afirmou Ireneu Barreto à agência Lusa.

Numa curta declaração, o juiz conselheiro assumiu o compromisso público de "continuar a exercer estas importantes funções de forma empenhada e isenta".