Actualidade

O Presidente norte-americano, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acordaram hoje suspender as pesadas tarifas retaliatórias impostas após ajudas públicas à aviação, anunciou Bruxelas, classificando este como um "novo começo" com Washington.

A informação foi divulgada por Ursula von der Leyen, que numa declaração divulgada à imprensa em Bruxelas após uma chamada telefónica com Joe Biden informou que ambos os blocos acordaram em "suspender todas as tarifas impostas no contexto das disputas Airbus-Boeing, tanto em aeronaves como em produtos não aeronáuticos, por um período inicial de quatro meses".

Em causa está a disputa comercial entre Washington e Bruxelas por causa de ajudas públicas à aviação norte-americana (Boeing) e europeia (Airbus), que já dura há vários anos, e no âmbito da qual a Organização Mundial do Comércio (OMC) já declarou como culpados tanto os Estados Unidos como a UE.