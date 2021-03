Actualidade

O pedido de licenciamento para a requalificação do Mercado do Bom Sucesso, que prevê a instalação de um 'Continente Bom Dia' e de um total de 26 bancas e 40 lojas e restaurantes, já foi deferido pela Câmara do Porto, revelou hoje o promotor.

"Foi submetido à CMP [Câmara do Porto] um licenciamento para a requalificação do MBS [Mercado do Bom Sucesso] o qual já se encontra deferido", revela Marco Massano, diretor do Mercado do Bom Sucesso, em resposta hoje à Lusa.

O projeto, que mantém a praça da alimentação e a venda de frescos no edifício, está a ser desenvolvido e executado em articulação e diálogo com a autarquia, proprietária do edifício, e a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) em cumprimento do caderno de encargos e demais condicionantes em vigor, refere o responsável.