Covid-19

A Itália superou os três milhões de infetados pelo SARS-Cov-2 desde o início da pandemia, num momento em que o país regista uma aceleração dos contágios, mais de 24 mil nas últimas 24 horas, foi hoje divulgado.

Com o registo de 24.036 novos contágios pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) nas últimas 24 horas, o país totaliza, até à data, 3.023.129 casos de pessoas que ficaram infetadas, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

Este número diário representa uma subida de mais de mil casos em relação ao dia anterior, o que mostra que a curva de contágios continua a subir no país, como têm vindo a alertar as autoridades italianas.