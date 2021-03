Actualidade

A Direção-geral do Património Cultural (DGPC) enviou para apreciação prévia do Conselho Nacional de Cultura (CNC) o pedido de classificação do monumento e do jardim na Rotunda da Boavista, devido à sua "particularidade".

"Atendendo à particularidade do processo, foi decidido superiormente submeter à apreciação prévia da SPAA (Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico) do CNC (Conselho Nacional de Cultura) a referida proposta de abertura do procedimento de classificação, ficando assim a aguardar o seu agendamento para uma próxima reunião ordinária daquele órgão", indicou hoje a DGPC, em resposta à Lusa.

De acordo com aquela Direção-geral, o processo relativo ao pedido de abertura do procedimento de classificação de âmbito nacional do «Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular e praça onde este se implanta - Praça Mouzinho de Albuquerque» deu entrada no final de fevereiro, para receber o parecer da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), entidade a quem incumbe instruir os processos de classificação e fixação das zonas especiais de proteção de imóveis de interesse nacional e de interesse público na circunscrição territorial da Nuts II Norte.