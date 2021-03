Actualidade

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovou hoje, "por larga maioria" o acordo de emergência negociado com a administração da SATA, adiantou a estrutura sindical, em comunicado.

"Os associados do SNPVAC aprovaram hoje, por larga maioria, o acordo de emergência negociado pela direção do sindicato e a administração da SATA", lê-se na nota, que detalha que "num universo de 213 associados, votaram 152 associados, com 135 votos a favor e 17 votos contra".

O SNPVAC recorda que "com esta votação de hoje o sindicato encerra um importante capítulo na defesa dos interesses" dos seus associados", que aprovaram todos os acordos de emergência negociados com as administrações da PGA, TAP e SATA.