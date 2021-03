Actualidade

O Conselho de Administração da Semapa considerou que a oferta lançada pela Sodim "é oportuna" e apresenta condições "adequadas", não se antevendo alterações da situação dos trabalhadores, 'stakeholders' ou finanças da empresa, foi comunicado ao mercado.

"Após analisar o projeto de prospeto e o projeto de anúncio de lançamento da oferta, o Conselho de Administração considera que os objetivos da oferente para a Semapa se afiguram alinhados com os objetivos estratégicos da Semapa e, segundo o melhor entendimento do Conselho de Administração, não se anteveem alterações materiais da situação atual dos trabalhadores, da situação financeira e da dos demais 'stakeholders', pelo que a presente oferta, face aos critérios constantes do artigo 181.º do CVM, é oportuna e as suas condições são adequadas", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 19 de fevereiro, a Semapa anunciou que a 'holding' da família Queiroz Pereira, Sodim, lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) "geral e voluntária" sobre as ações que não detém na empresa, oferecendo 11,4 euros por ação.