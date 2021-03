Tóquio2020

Francisco Belo conseguiu hoje a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao atingir a marca de 21,28 metros no lançamento do peso, novo recorde nacional, nos Europeus de atletismo em pista coberta, que decorrem em Torun.

Na final da competição, Francisco Belo superou a marca de qualificação para Tóquio2020, que é de 21,10 metros, garantindo o 'bilhete' para os jogos, que se vão realizar no verão depois de terem sido adiados devido à pandemia de covid-19.

Na prova de hoje, Belo voltou a ficar à beira do pódio, conseguindo o quarto lugar do lançamento do peso masculino dos Europeus de atletismo em pista coberta, com uma marca que também lhe permitiu bater o recorde nacional em pista coberta da especialidade, que estava com Tsanko Arnaudov (21,27, em 2018).