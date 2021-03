Actualidade

Os dois jovens suspeitos de terem assassinado um outro jovem de 15 anos, junto ao Centro Jovem Tabor, em Setúbal, vão aguardar julgamento em liberdade, com apresentações diárias às autoridades, revelou hoje à agência Lusa fonte policial.

A vítima e os dois suspeitos, de 16 e 17 anos, estavam institucionalizados no Centro Jovem Tabor, uma Instituição Particular de Solidariedade Social de Setúbal (IPSS) que acolhe cerca de duas dezenas de jovens com dificuldades de inserção na sociedade.

Os dois detidos, ambos menores, mas que já respondem em tribunal como adultos por já terem completado os 16 anos, estão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.