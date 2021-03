Covid-19

Os Estados Unidos registaram 2.530 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, além de 66.111 novos casos, segundo a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Os casos aumentaram substancialmente em relação ao dia anterior, quando o país registou um número de infeções inferior a 40 mil (39.222), o que já não acontecia há cinco meses, segundo os dados da universidade norte-americana.

Após um pico de 300.000 casos num só dia, em 08 de janeiro, o número de infeções diárias regressou aos níveis anteriores às festas do fim de ano, como o 'Halloween' e o Dia de Ação de Graças ('Thanksgiving'), que fizeram aumentar as deslocações no país, agravando a propagação da doença.