Venezuela

O Banco Central da Venezuela (BCV) anunciou hoje a introdução de três novas notas, como parte da "expansão da atual família de espécies monetárias".

"As novas notas de Bolívares (Bs) de 200 mil, 500 mil e 1 milhão começarão a circular gradualmente, a partir de 08 de março de 2021. Estas novas notas vêm complementar e otimizar o atual cone monetário, para atender às necessidades da economia nacional", explicou em comunicado.

Segundo o BCV, "as três novas espécies monetárias trazem no anverso a imagem do Libertador Simón Bolívar".