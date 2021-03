Covid-19

O Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a covid-19, no hospital Zonal, em Dharamsala, no Norte da Índia, apelando a que mais pessoas tenham "a coragem" de o fazer.

"Eu tomei [a vacina], e quero partilhá-lo. Mais pessoas deviam ter a coragem de tomar esta injeção", disse o Dalai Lama, com 85 anos, num vídeo divulgado no seu site oficial.

o líder tibetano, que vive no exílio há 60 anos em Dharamsala, no Norte da Índia, defendeu a importância da vacinação para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19.