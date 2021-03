Actualidade

O Senado norte-americano retomou na sexta-feira, pouco antes da meia-noite, o processo de aprovação do pacote de estímulos económicos para fazer face à devastação provocada pela pandemia, após mais de 12 horas de impasse.

Na origem do bloqueio esteve o senador Joe Manchin, o democrata mais próximo dos republicanos, que contestou a proposta de subsídio de desemprego de emergência incluída no pacote de 1,9 biliões de dólares (1,59 biliões de euros) impulsionado pela administração do democrata Joe Biden, alinhando-se com a oposição.

A magra vantagem dos democratas no Senado (com o mesmo número de senadores que os republicanos, 50-50, mas tendo a possibilidade de obter o desempate através da vice-Presidente Kamala Harris) não permite a dissidência de nenhum dos senadores do partido.