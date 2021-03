Actualidade

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Aemro Selassie, afirmou hoje, em entrevista à Lusa, que o Governo de Angola já estava a implementar as políticas corretas mesmo antes da pandemia de covid-19.

"Como todos os países, Angola sentiu o efeito grande da pandemia na economia, mas, ao mesmo tempo, já estava a tentar fazer a coisa certa mesmo antes da pandemia. Tinham começado reformas económica abrangentes, e também do lado da governação e das políticas", disse Selassie, notando que o país tinha "dificuldades significativas na dívida e na estabilização macroeconómica".

Na entrevista à Lusa concedida por videoconferência a partir de Washington, a sede do FMI, o diretor do departamento africano foi questionado sobre o protagonismo de Angola, que tem sido uma presença quase constante nas reuniões e nas conferências promovidas pelo Fundo nos últimos meses.