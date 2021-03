Actualidade

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Aemro Selassie, considerou hoje em entrevista à Lusa que a evolução da pandemia de covid-19, as políticas orçamentais e o apoio internacional são fundamentais para a recuperação económica.

Questionado sobre as três principais ações prioritárias para os países africanos recuperarem da crise económica agravada pela pandemia de covid-19, Selassie elencou o controlo da propagação do vírus, a definição de políticas macroeconómicas adequadas e o reforço do apoio da comunidade internacional como decisivas para superar este desafio.

Na entrevista à Lusa concedida por videoconferência a partir de Washington, a sede do FMI, o diretor do departamento africano disse que é "absolutamente essencial que a curto prazo o foco esteja no controlo da pandemia e fazer com que o peso da doença seja tão baixo quanto possível e que haja o maior número possível de pessoas vacinadas".