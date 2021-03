Actualidade

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Aemro Selassie, defendeu hoje, em entrevista à Lusa, que a adesão ao alívio da dívida não tem implicações na capacidade de pagar a dívida.

"Não vemos uma necessidade de automatismo entre aderir ao Enquadramento Comum [para o tratamento da dívida para além da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI)]e a capacidade de servir a dívida, porque haverá países com dívida sustentável que precisam apenas de mais espaço orçamental", respondeu Selassie, quando questionado sobre se as agência de 'rating' estão corretas em descer a avaliação assim que um país adere a este instrumento de alívio da dívida.

Na entrevista à Lusa concedida por videoconferência a partir de Washington, a sede do FMI, o diretor do departamento africano explicou que a adesão a este instrumento definido pelo G20 no final do ano passado tem várias modalidades e depende das circunstâncias de cada país, não havendo um modelo único para o tratamento da dívida das nações.