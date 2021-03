Actualidade

A quarta Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Gaia, marcada para 17 de abril a 20 de julho, vai decorrer em três pavilhões de uma antiga fiação de Cretuma, em Lever, revelou hoje a organização.

"Em termos de espaço esta bienal é a maior de sempre", contou à agência Lusa o coordenador da iniciativa, Agostinho Santos, apontando que as várias iniciativas vão ser espalhadas por seis mil metros quadrados que se estendem por três pavilhões.

A decisão de alargar o espaço face à edição de 2019, que decorreu no mesmo local, prende-se quer com a situação atual, a pandemia da covid-19, quer com "o grande número de iniciativas e às centenas de artistas" e ao público que a organização desta bienal que decorre de dois em dois anos estima que marque presença.