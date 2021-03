Covid-19

O Governo cabo-verdiano autorizou hoje o quinto aval do Estado a um pedido de empréstimo de emergência da administração da Cabo Verde Airlines (CVA), elevando a quase 20 milhões de euros desde novembro.

A autorização para o aval, para um empréstimo de 12 milhões de euros e válida por 84 meses (sete anos), consta de uma resolução do Conselho de Ministros, que entrou hoje e vigor, e surge na sequência do novo acordo com a administração da CVA, anunciado pelo Governo cabo-verdiano há uma semana, para viabilizar aquela companhia aérea, sem atividade comercial há quase um ano devido à pandemia de covid-19.

O empréstimo de "emergência" com esta cobertura do Estado cabo-verdiano (que detém uma participação de 39% no capital social da companhia) será concedido pelo International Investment Bank (IIB) e visa permitir "renegociar créditos anteriores", assumindo o Governo que "estão reunidas" as condições para a emissão deste aval pela Direção-Geral do Tesouro.