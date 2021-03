Actualidade

O ex-Presidente da República Cavaco Silva defendeu hoje que, para voltar ao poder, o PSD terá de conseguir atrair "eleitores que votaram PS" no passado, aconselhando os dirigentes sociais-democratas a evitarem falar sobre "outros partidos", numa alusão ao Chega.

Numa participação, por videoconferência, na Academia de Formação Política das Mulheres Sociais-Democratas, Cavaco Silva deixou fortes críticas ao atual Governo, mas também fez questão de falar para o partido que liderou, considerando que este tipo de iniciativas tem de debater "a estratégia mais adequada" para o PSD voltar ao Governo.

"Em minha opinião, o ponto central duma estratégia que possa ter sucesso é a identificação do adversário político do PSD. Parece-me claro que o adversário político do PSD é o atual Governo e o partido de que ele emerge, havendo que não dispensar esforços em relação a qualquer outro partido", disse.