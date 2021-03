PCP/100 anos

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, saudou hoje o Partido Comunista Português pelo seu 100.º aniversário, destacando o secretário-geral e o líder parlamentar.

"No dia em que comemora o seu 100.° Aniversário, endereço as minhas saudações ao Partido Comunista Português, em especial ao seu Grupo Parlamentar, ao seu presidente, João Oliveira e, naturalmente, ao seu secretário-geral, Jerónimo de Sousa", refere a mensagem de Eduardo Ferro Rodrigues, enviada à Lusa.

Também o primeiro-ministro felicitou hoje o PCP pelo centenário do partido, congratulando-se com a "forma franca" como nos últimos anos se encontraram "respostas comuns" para os problemas de Portugal com respeito pela identidade "de uma esquerda plural".