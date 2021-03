Iémen

Uma centena de organizações não-governamentais (ONG) condenaram hoje numa carta ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a decisão de Londres de reduzir a ajuda atribuída ao Iémen, país envolvido num conflito e cenário de uma grave crise humanitária.

O grupo de 101 entidades, que inclui organizações como a Oxfam, a Christian Aid, a Save the Children ou a Care International, afirmou na missiva que o Governo britânico está a cometer um "erro de julgamento" ao afastar-se dos países pobres ou afetados pela guerra, argumentando que a reputação do Reino Unido ficará prejudicada.

"A História não julgará esta nação com benevolência se o Governo decidir distanciar-se do povo iemenita e assim destruir a reputação mundial do Reino Unido como um país comprometido em ajudar os mais necessitados", frisaram as organizações signatárias da carta.