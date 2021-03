Actualidade

O primeiro-ministro do Iraque declarou o dia 06 de março como Dia Nacional da Tolerância e da Coexistência após o encontro do Papa Francisco com o principal clérigo xiita do Iraque e um encontro inter-religioso.

O chefe do executivo iraquiano, Mustafa al-Kadhimi, fez a declaração no Twitter, escrevendo que o anúncio era "em celebração" dos dois eventos de hoje com o Papa, os quais foram rotulados de "históricos" pelo governante.

A mensagem principal da visita de fim de semana de Francisco ao Iraque foi um apelo ao país para aceitar a sua diversidade e garantir direitos iguais às minorias. Com isto, o papa espera garantir o lugar da população cristã no Iraque, após anos em que diminuiu devido à violência e à discriminação.