Actualidade

O FC Porto regressou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol e ultrapassou, provisoriamente, o Sporting de Braga no segundo lugar, ao impor-se por 2-0 no estádio do Gil Vicente, em jogo da 22.ª jornada.

O colombiano Uribe inaugurou o marcador aos sete minutos, proporcionando uma vantagem tangencial ao intervalo para campeão nacional - que tinha empatado 0-0 na ronda anterior com o líder Sporting -, cabendo ao médio Sérgio Oliveira fixar o resultado, aos 60.

O FC Porto passou a totalizar 48 pontos (menos 10 em relação ao Sporting) e subiu ao segundo lugar, com dois pontos de vantagem sobre o Braga, que fecha a 22.ª jornada na terça-feira, na receção ao Vitória de Guimarães, enquanto o Gil Vicente é 15.º classificado, com 19.