Atletismo/Europeus

O português Carlos Nascimento classificou-se hoje no quinto lugar da final dos 60 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, que se estão a disputar em Torun, na Polónia.

O velocista luso correu em 6,65 segundos, apenas três centésimos menos rápido do que o seu recorde pessoal, de 6,62, obtidos hoje mesmo, nas semifinais. O pódio ficou a quatro centésimos de distância.

A vitória, com recorde italiano e liderança mundial do ano, foi para o italiano Lamont Jacobs, com 6,47. A medalha de prata foi para Kevin Kranz, da Alemanha (6,60) e a de bronze para Jan Volko, da Eslováquia (6,61).