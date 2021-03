Covid-19

Itália registou 23.641 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, em linha com o aumento dos últimos dias, numa altura em que as regiões e províncias reforçam as limitações para tentar conter a pandemia.

Um total de 3.046.762 pessoas foram infetadas no país desde que a crise começou em fevereiro de 2020.

As autoridades confirmaram mais 307 mortes por covid-19 desde sexta-feira, de acordo com os dados oficiais, o que faz aumentar para 99.578 o total de óbitos associados à doença.