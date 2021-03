Actualidade

O Boavista deixou hoje de ser o lanterna-vermelha da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-0 na receção ao Famalicão, em jogo da 22.ª jornada da prova.

O defesa Ricardo Mangas inaugurou o marcador aos 17 minutos, tendo os médios Paulinho, aos 65, e Sebastián Pérez, aos 90+1, dado volume ao triunfo, que permitiu à equipa portuense deixar o último lugar da prova, ocupado agora pelo Marítimo, que recebe no domingo o Moreirense.

O Boavista subiu ao 14.º lugar provisório, com 21 pontos, enquanto o Famalicão, que venceu apenas um dos últimos oito jogos no campeonato, caiu para a 17.ª e penúltima posição, já em zona de despromoção direta, e poderá ver o Marítimo entregar-lhe no domingo a lanterna-vermelha.