O grupo The Black Mamba, com a música "Love is on my side", venceu esta noite a 55.ª edição do Festival da Canção e vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio nos Países Baixos.

Os The Black Mamba receberam a segunda melhor votação do público, empatando a 20 pontos com Carolina Deslandes, com a música "Por um triz". Segundo as regras, em caso de empate, prevalece a votação do público (que deu menos pontos a Carolina Deslandes).

Carolina Deslandes vencera a votação do júri nacional, que juntou os votos das sete regiões do país.