Covid-19

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje que foram diagnosticados 13 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, mais três que no dia anterior, todos oriundos do exterior.

Os casos foram detetados em viajantes na área metropolitana da cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste) e Sichuan (centro).

A Comissão de Saúde chinesa indicou que, até à meia-noite (16:00 de sábado em Lisboa), o número total de infetados ativos na China continental se fixou em 173.