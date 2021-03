Actualidade

Pelo menos 60 habitações sofreram estragos no sul do Peru, no sábado, após um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter, que foi seguido de 12 réplicas, informaram as autoridades peruanas.

Os imóveis danificados são construções rústicas em barro, situadas no município de Huambo, a localidade mais próxima do epicentro dos abalos, na região de Arequipa.

A maioria das casas ficaram com rachaduras nas paredes, mas pelo menos uma dezena sofreram danos estruturais, deixando os habitantes desalojados, segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), indicou a agência Efe. Não há registo de vítimas.