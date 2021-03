Actualidade

A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciam na segunda-feira as manobras militares conjuntas anuais, numa escala reduzida, devido à pandemia e a esforços diplomáticos para não hostilizar Pyongyang, informaram as autoridades sul-coreanas.

Os exercícios, que arrancam no dia 08 de março, durarão apenas nove dias, esclareceu o Estado-Maior Conjunto sul-coreano (JCS), em comunicado.

Conhecidos como CPX, os exercícios assentam principalmente numa simulação informática, e não incluirão este ano qualquer manobra ao ar livre, enquanto o número de tropas e equipamento envolvido será "minimizado", devido à pandemia de covid-19 e aos esforços diplomáticos para retomar o diálogo sobre a desnuclearização com a Coreia do Norte, pode ler-se na nota.