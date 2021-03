Actualidade

A GNR vai levar a cabo uma operação de fiscalização intensiva de veículos pesados em todo o país, ao longo da próxima semana, com vista a promover a segurança rodoviária e diminuir o risco de acidentes de viação.

A operação começa na segunda-feira, dia 08 de março, e termina no dia 14, estando orientada para as vias mais criticas à sua responsabilidade e com maior volume de tráfego de veículos pesados, segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana.

Para tal, vão ser mobilizadas as subunidades de trânsito dos Comandos Territoriais do Continente e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT).