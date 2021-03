Actualidade

A aliança militar liderada pela Arábia Saudita anunciou hoje que destruiu dez novas "bombas drone" lançadas pelos rebeldes chiitas Houthi do Iémen, elevando para 16 o número de aparelhos dirigidos contra o sul desde sexta-feira.

Um comunicado da aliança árabe, citado pela agência de notícias oficial saudita SPA, refere que os novos ataques ocorreram durante as últimas horas e tiveram como alvo "cidades e instalações civis", sem especificar os locais exatos.

A mesma nota reitera que a aliança "tomará as medidas operativas e necessárias para proteger os civis e as instalações de caráter civil conforme a lei internacional e as suas normas consuetudinárias".