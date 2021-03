Covid-19

A PSP acabou ao início da madrugada de hoje com uma "festa ilegal", com 67 pessoas, que se juntaram num espaço fechado na praceta Salvador Caetano, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP refere que foi alertada para uma 'festa ilegal', divulgada através das redes sociais, a decorrer num espaço localizado na praceta Salvador Caetano, em Vila Nova de Gaia.

Fonte deste Comando da PSP explicou à agência Lusa que os 67 participantes "eram todos adultos".