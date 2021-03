PR

O historiador Jaime Nogueira Pinto considerou que Marcelo Rebelo de Sousa se tornou "um conciliador" nas funções de Presidente da República, depois de ter sido, noutras fases da sua vida política, "um perturbador".

Em respostas escritas enviadas a questões da agência Lusa sobre o atual mandato do chefe de Estado e de antevisão do segundo, para o qual toma posse na terça-feira, o professor universitário doutorado em Ciências Sociais e autor de vários livros sobre História contemporânea portuguesa elegeu a pandemia de covid-19 como o acontecimento mais marcante dos primeiros cinco anos de Marcelo em Belém.

"A coexistência com a Geringonça, já começada, teve aqui a justificação reforçada. Como em toda a parte", salientou Nogueira Pinto, considerando que, com exceção dos Estados Unidos e do Brasil, no resto do mundo, mesmo com maiores incidências letais da covid-19, "houve um movimento de acalmia, de subjugação e aceitação em relação ao poder estabelecido".