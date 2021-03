Actualidade

O Papa Francisco celebrou hoje em Erbil, no Curdistão iraquiano, a maior missa pública realizada durante a sua visita ao Iraque, cerimónia que foi realizada sob fortes medidas de segurança e acompanhada por milhares de fiéis.

A cerimónia religiosa foi realizada no estádio Franso Hariri, segundo relataram as agências internacionais, que também precisaram que os 20.000 lugares do estádio não foram totalmente abertos aos fiéis por causa dos constrangimentos associados à pandemia da doença covid-19.

Segundo informações divulgadas antes da visita papal, cerca de 4.000 fiéis iam ter permissão para entrar no estádio.