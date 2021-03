Actualidade

O Partido Democrata da Costa do Marfim (PDCI), da oposição, aliado do partido do ex-Presidente Laurent Gbagbo, reivindicou hoje a vitória nas eleições legislativas realizadas no sábado, antes da proclamação oficial dos resultados.

"Nós reivindicamos vitória", disse hoje, em conferência de imprensa, o coordenador geral do PDCI, Niamkey Koffi.

O responsável, citado pela agência France Presse (AFP), adiantou que o partido, juntamente com os seus aliados, pensa ter conquistado "cerca de 128 lugares no parlamento, a maioria" de um total de 255 deputados da Assembleia Nacional.