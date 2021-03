Actualidade

O treinador Jorge Jesus afirmou hoje que os técnicos das outras equipas portuguesas de futebol se preocupam em matar o jogo do Benfica, com recurso a faltas quando defrontam os 'encarnados'.

Questionado sobre o tempo útil de jogo na I Liga portuguesa, em conferência de imprensa, no Seixal, Jesus apelou a que se discuta, sobretudo entre "árbitros e treinadores em particular", problemas como o antijogo, mas também a abordagem ao processo defensivo das equipas técnicas do país.